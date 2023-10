Confalone “Piemonte territorio strategico per Novartis”

IVREA (ITALPRESS) – “Lo stabilimento di Colleretto Giacosa è strategico per l’azienda, ha consentito di produrre per lungo periodo i nostri farmaci di punta per tutto il mondo: serve gli Stati Uniti, l’Europa, l’intero Oriente. Adesso con questo investimento amplieremo ulteriormente la capacità produttiva di circa il 20%”. A dirlo Valentino Confalone, Country President e Amministratore delegato di Novartis Italia, in occasione dell’ampliamento del polo dell’innovazione oncologica di Ivrea.

