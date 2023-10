Cremona guadagna otto posizioni rispetto al 2022 nella classifica di Ecosistema Urbano 2023 pubblicata oggi dal Sole24Ore, raggiungendo così la 13esima posizione nell’elenco dei 105 centri urbani monitorati.

Una graduatoria che presenta poche novità, con Trento, Mantova e Pordenone sul podio. Tra i 19 parametri utilizzati, la città del Torrazzo eccelle per tre in particolare: il numero di alberi ogni 100 abitanti (siamo secondi con 99 piante, dopo Modena che ne conta 117); e per potenza installata di solare pubblico: 12,36 Kilowatt ogni mille abitanti, dato che ci colloca in decima posizione per questo parametro.

La terza categoria per cui Cremona risulta tra le prime 10 d’Italia, riguarda la ciclabilità, tema che divide i cremonesi, ma che viene premiato dalle classifiche ambientali. Siamo infatti in terza posizione, dopo Mantova e Reggio Emilia, in quanto a consistenza di piste ciclabili, 36,15 metri ogni 100 abitanti.

Inoltre Cremona figura 15esima per la raccolta differenziata.

Come è facile immaginare, Cremona, ma in generale tutto il nord è lontano dalle prime posizioni per quanto riguarda la qualità dell’aria che sembra eccellere solo nelle città del sud: per quantitivi di biossido d’azoto prima è Potenza, seguita da Matera; per l’ozono spiccano Rieti, Campobasso, Caserta; per le Pm10 il podio è occupato da Lecce, Sassari e Macerata.

“Questi i nostri punti di forza – commenta dalla sua pagina facebook il sindaco Gianluca Galimberti – Mentre dobbiamo continuare a migliorare nei parametri sulla qualità dell’aria e i dati di Arpa aggiornati, insieme allo studio epidemiologico realizzato da ATS della Val Padana, ci dicono che siamo sulla strada giusta.

Un risultato di sistema che deve rendere tutti orgogliosi di quanto fatto e responsabili verso quello che ancora possiamo e dobbiamo fare per migliorare ed entrare nella top10”. gbiagi

© Riproduzione riservata