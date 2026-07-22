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Cronaca

Filippo Maria Corsini nuovo avvocato del Foro cremonese

Il giuramento è avvenuto davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cremona

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati con il nuovo collega
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Davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presieduto da Alessio Romanelli ha prestato giuramento per l’iscrizione all’Albo l’avvocato Filippo Maria Corsini, che così continua la tradizione paterna dell’avvocato Guido Corsini, con lo studio a Rivolta d’Adda. Dal Consiglio congratulazioni, applausi e classica foto ricordo sullo scalone di palazzo di giustizia.

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