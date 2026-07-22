Cremonese, la prossima Serie B inizierà in Toscana nella tana dell’Empoli
Nella cornice del Teatro dei Filarmonici di Ascoli è stato svelato il calendario della Serie B 2026/2026, la formazione di Giampaolo affronterà l'Empoli di Pagliuca
Leggi anche:
Presentato ufficialmente ad Ascoli, nella cornice del Teatro dei Filarmonici, il calendario della Serie B 2026/27. Confermata anche quest’anno la formula asimmetrica, già adottata nelle ultime tre stagioni, con il consueto turno natalizio.
La prima giornata è stata anticipata a venerdì 21 agosto, ma la Cremonese sarà impegnata in Toscana contro l’Empoli il week end del 22 agosto. Prima casalinga allo Zini Il 29 agosto contro il Modena di Galloppa. Big match contro il Mantova il 27 ottobre al Martelli.
La Cremonese concluderà il suo campionato, sempre in Toscana, nel weekend del 15 maggio 2027 con la Carrarese.
“Il calendario racconta le avversarie contro le quali giocheremo, ma saremo noi, attraverso il lavoro quotidiano, a disegnare il nostro percorso e la stagione che faremo. – ha dichiarato il direttore sportivo grigiorosso Christian Botturi -. La Serie B è un campionato composto da sfide impegnative ed equilibrate contro qualunque squadra. Non conterà chi sfideremo, ma la mentalità che metteremo in campo per rappresentare la Cremonese”.
IL CALENDARIO COMPLETO
1ª giornata: Empoli-Cremonese, sabato 22 agosto 2026
2ª giornata: Cremonese-Modena, sabato 29 agosto 2026
3ª giornata: Cremonese-Padova, sabato 5 settembre 2026
4ª giornata: Cesena-Cremonese, sabato 12 settembre 2026
5ª giornata: Cremonese-Virtus Entella, sabato 19 settembre 2026
6ª giornata: Arezzo-Cremonese, sabato 10 ottobre 2026
7ª giornata: Pisa-Cremonese, sabato 17 ottobre 2026
8ª giornata: Cremonese-Juve Stabia, sabato 24 ottobre 2026
9ª giornata: Mantova-Cremonese, martedì 27 ottobre 2026
10ª giornata: Cremonese-Benevento, sabato 31 ottobre 2026
11ª giornata: Vicenza-Cremonese, sabato 7 novembre 2026
12ª giornata: Sudtirol-Cremonese, sabato 21 novembre 2026
13ª giornata: Cremonese-Avellino, martedì 24 novembre 2026
14ª giornata: Sampdoria-Cremonese, sabato 28 novembre 2026
15ª giornata: Cremonese-Catanzaro, sabato 5 dicembre 2026
16ª giornata: Palermo-Cremonese, martedì 8 dicembre 2026
17ª giornata: Cremonese-Carrarese, sabato 12 dicembre 2026
18ª giornata: Hellas Verona-Cremonese, sabato 19 dicembre 2026
19ª giornata: Cremonese-Ascoli, domenica 27 dicembre 2026
GIRONE DI RITORNO
20ª giornata: Padova-Cremonese, sabato 9 gennaio 2027
21ª giornata: Cremonese-Vicenza, sabato 16 gennaio 2027
22ª giornata: Juve Stabia-Cremonese, sabato 23 gennaio 2027
23ª giornata: Cremonese-Pisa, sabato 30 gennaio 2027
24ª giornata: Benevento-Cremonese, sabato 6 febbraio 2027
25ª giornata: Cremonese-Cesena, sabato 13 febbraio 2027
26ª giornata: Cremonese-Palermo, sabato 20 febbraio 2027
27ª giornata: Virtus Entella-Cremonese, sabato 27 febbraio 2027
28ª giornata: Cremonese-Sampdoria, martedì 2 marzo 2027
29ª giornata: Catanzaro-Cremonese, sabato 6 marzo 2027
30ª giornata: Cremonese-Mantova, sabato 13 marzo 2027
31ª giornata: Ascoli-Cremonese, sabato 20 marzo 2027
32ª giornata: Cremonese-Arezzo, sabato 3 aprile 2027
33ª giornata: Avellino-Cremonese, sabato 10 aprile 2027
34ª giornata: Cremonese-Sudtirol, sabato 17 aprile 2027
35ª giornata: Cremonese-Verona, sabato 24 aprile 2027
36ª giornata: Modena-Cremonese, sabato 1 maggio 2027
37ª giornata: Cremonese-Empoli, sabato 8 maggio 2027
38ª giornata: Carrarese-Cremonese, venerdì 14 maggio 2027