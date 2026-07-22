Cremonese, la prossima Serie B inizierà in Toscana nella tana dell’Empoli

Presentato ufficialmente ad Ascoli, nella cornice del Teatro dei Filarmonici, il calendario della Serie B 2026/27. Confermata anche quest’anno la formula asimmetrica, già adottata nelle ultime tre stagioni, con il consueto turno natalizio.

La prima giornata è stata anticipata a venerdì 21 agosto, ma la Cremonese sarà impegnata in Toscana contro l’Empoli il week end del 22 agosto. Prima casalinga allo Zini Il 29 agosto contro il Modena di Galloppa. Big match contro il Mantova il 27 ottobre al Martelli.

La Cremonese concluderà il suo campionato, sempre in Toscana, nel weekend del 15 maggio 2027 con la Carrarese.

“Il calendario racconta le avversarie contro le quali giocheremo, ma saremo noi, attraverso il lavoro quotidiano, a disegnare il nostro percorso e la stagione che faremo. – ha dichiarato il direttore sportivo grigiorosso Christian Botturi -. La Serie B è un campionato composto da sfide impegnative ed equilibrate contro qualunque squadra. Non conterà chi sfideremo, ma la mentalità che metteremo in campo per rappresentare la Cremonese”.

IL CALENDARIO COMPLETO

1ª giornata: Empoli-Cremonese, sabato 22 agosto 2026

2ª giornata: Cremonese-Modena, sabato 29 agosto 2026

3ª giornata: Cremonese-Padova, sabato 5 settembre 2026

4ª giornata: Cesena-Cremonese, sabato 12 settembre 2026

5ª giornata: Cremonese-Virtus Entella, sabato 19 settembre 2026

6ª giornata: Arezzo-Cremonese, sabato 10 ottobre 2026

7ª giornata: Pisa-Cremonese, sabato 17 ottobre 2026

8ª giornata: Cremonese-Juve Stabia, sabato 24 ottobre 2026

9ª giornata: Mantova-Cremonese, martedì 27 ottobre 2026

10ª giornata: Cremonese-Benevento, sabato 31 ottobre 2026

11ª giornata: Vicenza-Cremonese, sabato 7 novembre 2026

12ª giornata: Sudtirol-Cremonese, sabato 21 novembre 2026

13ª giornata: Cremonese-Avellino, martedì 24 novembre 2026

14ª giornata: Sampdoria-Cremonese, sabato 28 novembre 2026

15ª giornata: Cremonese-Catanzaro, sabato 5 dicembre 2026

16ª giornata: Palermo-Cremonese, martedì 8 dicembre 2026

17ª giornata: Cremonese-Carrarese, sabato 12 dicembre 2026

18ª giornata: Hellas Verona-Cremonese, sabato 19 dicembre 2026

19ª giornata: Cremonese-Ascoli, domenica 27 dicembre 2026

GIRONE DI RITORNO

20ª giornata: Padova-Cremonese, sabato 9 gennaio 2027

21ª giornata: Cremonese-Vicenza, sabato 16 gennaio 2027

22ª giornata: Juve Stabia-Cremonese, sabato 23 gennaio 2027

23ª giornata: Cremonese-Pisa, sabato 30 gennaio 2027

24ª giornata: Benevento-Cremonese, sabato 6 febbraio 2027

25ª giornata: Cremonese-Cesena, sabato 13 febbraio 2027

26ª giornata: Cremonese-Palermo, sabato 20 febbraio 2027

27ª giornata: Virtus Entella-Cremonese, sabato 27 febbraio 2027

28ª giornata: Cremonese-Sampdoria, martedì 2 marzo 2027

29ª giornata: Catanzaro-Cremonese, sabato 6 marzo 2027

30ª giornata: Cremonese-Mantova, sabato 13 marzo 2027

31ª giornata: Ascoli-Cremonese, sabato 20 marzo 2027

32ª giornata: Cremonese-Arezzo, sabato 3 aprile 2027

33ª giornata: Avellino-Cremonese, sabato 10 aprile 2027

34ª giornata: Cremonese-Sudtirol, sabato 17 aprile 2027

35ª giornata: Cremonese-Verona, sabato 24 aprile 2027

36ª giornata: Modena-Cremonese, sabato 1 maggio 2027

37ª giornata: Cremonese-Empoli, sabato 8 maggio 2027

38ª giornata: Carrarese-Cremonese, venerdì 14 maggio 2027

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