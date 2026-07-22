Sbalzato dopo lo schianto: è Giovanni Luigi Dadda la vittima del mortale di Pizzighettone

E’ Giovanni Luigi Dadda, 72 anni, di Maleo, la vittima dell’incidente accaduto verso le 16 di oggi pomeriggio in territorio di Pizzighettone, sulla strada provinciale 13 che da Pizzighettone porta a Montodine. L’uomo era in sella alla sua bici quando è stato travolto da un autocarro. Entrambi i mezzi viaggiavano nella stessa direzione.

La bicicletta di Dadda, su quella strada sempre molto trafficata, è stata sorpassata da diversi veicoli, mentre il conducente dell’autocarro, un operaio di un’impresa edile, l’ha investita in pieno. Il violento contatto tra i due mezzi ha scaraventato il ciclista nel canale adiacente la carreggiata.

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici del 118 di Lodi e della Croce Rossa di Codogno, ma purtroppo per il ciclista non c’è stato nulla da fare. E’ deceduto sul colpo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Crema.

Dadda, che lascia nel dolore la moglie e un figlio, faceva il benzinaio e da poco era in pensione. Il suo tempo libero amava occuparlo andando in bicicletta, la sua grande passione. Dadda era molto conosciuto a Maleo proprio per la sua attività lavorativa. La sua scomparsa ha destato incredulità e cordoglio nella comunità.

© Riproduzione riservata