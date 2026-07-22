Paura in tangenziale, auto in fiamme nel parcheggio della Fiera

Fiamme in tangenziale: è successo attorno alle 20 quando un’auto ha preso fuoco nell’area antistante la Fiera, dove il conducente, che viaggiava sulla tangenziale proveniente da Mantova, è riuscito a fermarsi e uscire dall’auto prima che le fiamme la avvolgessero.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio e il conducente non ha riportato ferite, ma sicuramente un grande spavento.

L’uomo ha visto uscire del fumo dal vano motore mentre percorreva il cavalcavia di via Brescia. Ha quindi preso la deviazione in direzione Fiera e ha abbandonato l’auto che nel frattempo ha preso fuoco. Sul posto oltre all’autopompa dei Vigili del Fuoco, una pattuglia della Polizia Locale.

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