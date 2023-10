Manifestanti nel tardo pomeriggio di venerdì in piazza del Comune, dove gli aderenti alla Tavola della pace di Cremona, sostenuti da tanti cittadini, si sono radunati per dire basta alla strage in Terra Santa, dove già 7mila palestinesi hanno perso la vita sotto i bombardamenti israeliani. Un presidio che si svolge in contemporanea con le manifestazioni indette in tutta Italia dalla Rete nazionale Pace Disarmo. Presenti, tra gli altri, Pax Christi, Cgil, Alpi, Associazione 25 Aprile, Arci, Acli, Legambiente, Stati generali Clima Ambiente e Salute, Movimento Federalista Europeo, Forum del Terzo Settore.

I manifestanti hanno steso una bandiera gigante al centro della piazza e acceso alcuni lumini.

“Le bombe che cadono su Gaza – hanno detto gli organizzatori – non guardano in faccia nessuno e colpiscono in modo indiscriminato ospedali, scuole, mercati, campi profughi. Anche i volontari internazionali sono a rischio, decine sono già stati uccisi per la sola colpa di assistere la popolazione di Gaza ormai stremata”.

Durante la serata si sono succeduti alcuni interventi per chiedere a gran voce alle istituzioni di farsi portavoce di messaggi di pace.

“Cosa aspettano le istituzioni internazionali e l’Europa a intervenire?” ha detto uno dei portavoce, Marco Pezzoni. “Lo chiediamo ai nostri rappresentanti a tutti i livelli. Se le istituzioni non sono in grado di interpretare la volontà delle proprie popolazioni anche le democrazie entreranno in crisi”.

