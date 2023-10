Green Oleo S.p.A. esprime la propria soddisfazione per la nomina di Francesco Buzzella, amministratore delegato della Società, al ruolo di Presidente di Federchimica, quale ulteriore riconoscimento delle capacità manageriali della Società. Federchimica riunisce quasi 1.400 imprese della settore chimico italiano, per un totale di quasi 90.000 addetti, con un valore della produzione di oltre 66 miliardi di euro nel 2022, la quinta industria Italiana. Francesco Buzzella è il primo presidente della storia eletto all’unanimità.

Per Green Oleo si tratta di un importante riconoscimento della qualità e autorevolezza del proprio management team e della proprietà, così come la rilevanza assunta dalla transizione ambientale e l’innovazione tecnologica per l’industria chimica. Pur essendo sempre molto forte il commitment di Francesco Buzzella per la Green Oleo, quest’ultima è da tempo strutturata in termini di organizzazione manageriale e risorse umane.

Beatrice Buzzella, presidente e CEO, ha commentato: “Siamo onorati che un nostro amministratore sia stato insignito di un ruolo guida in un settore che contribuisce ad alimentare la competitività del Made in Italy e di tutta l’Industria. Green Oleo non potrà che beneficiare di questa nuova esperienza che non intacca ma anzi arricchisce il nostro assetto di direzione strategica”.

