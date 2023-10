Sabato 28 novembre, in una sala gremita di cittadini, si è svolto l’incontro organizzato da Forza Italia Giovani dal titolo “Israele – Palestina: quale speranza di Pace?”

Con l’aiuto di Andrea Avveduto, responsabile della comunicazione di Associazione Pro Terra Sancta (l’ong della Custodia di Terra Santa operativa in Israele, Palestina, Siria, Libano, Giordania, Egitto, Cipro e Grecia) e Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia originario di Soresina e oggi di stanza a Bruxelles, si è provato a rispondere alle domande che rimbalzano in questi giorni nei tg e nei social.

Cosa sta succedendo in Terra Santa? Come si pone l’Europa di fronte al conflitto israelo-palestinese? C’è una reale soluzione pacifica a questa guerra che va avanti oramai da decenni?

Nel dibattito durato quasi un’ora e mezza i due ospiti si sono confrontati su uno dei temi più delicati della storia contemporanea. La serata, moderata dal consigliere comunale Saverio Simi, è stata un’occasione di approfondire senza polarizzazioni un conflitto che – come ha spiegato Avveduto – ha radici lontane. Partendo dall’intervento del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Segretario ad Interim di Forza Italia, al vertice del PPE del 26 ottobre che ha rilanciato la necessità di una creazione di due stati distinti attraverso la delegittimazione di Hamas, si è cercare di capire le ragioni dell’uno e dell’altro contendente, le sofferenze del passato e del presente, operazione possibile solo dentro una contestualizzazione storica approfondita. Il pubblico è stato accompagnato quindi in un percorso che non ha censurato interrogativi scomodi (davvero il popolo palestinese si identifica oggi solo in Hamas? E come mai lo Stato ebraico non è riuscito a esprimere nel tempo una leadership moderata e lungimirante? Perché l’Europa sembra non toccare palla nel difficile scacchiere mediorientale?). Forse, hanno ricordato entrambi gli ospiti, bisogna ritornare a guardare quei punti di unità che ancora esistono nella martoriata Terra Santa per aprire qualche spiraglio di speranza ad una situazione che oggi sembra ben lontana dal risolversi.

L’incontro è stato lanciato in diretta sulla pagina ufficiale Facebook di Forza Italia Cremona ed è usufruibile a chi ne fosse interessato.

