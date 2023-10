La corsa dell’Rc auto non stenta a rallentare tanto è vero che, secondo l’Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Cremona è cresciuto del 31,3% arrivando, a settembre 2023, a 474,85 euro, vale a dire oltre 110 euro in più rispetto allo scorso anno.

A livello regionale, i premi medi sono cresciuti del 32% con incrementi a doppia cifra in tutte le province lombarde; a guidare la classifica dei rincari è Brescia, che ha visto un aumento del 35,4% (premio medio pari a 470,34 euro), seguita da Milano (+33,4%, 493,59 euro) e Monza e Brianza (+33%, 468,92 euro). Aumenti inferiori alla media regionale per Cremona (+31,3%, 474,85 euro), Mantova (+30,7%, 447,05 euro), Varese (+30,6%, 463,72 euro), Lodi (+30,2%, 451,76 euro), Como (+30%, 475,62 euro), Bergamo (+29,7%, 448,58 euro) e Lecco (+29,6%, 428,29 euro). Chiudono la classifica Pavia (+27,8%, 481,94 euro) e Sondrio (+23,6%, 442,99 euro).

In valori assoluti, a settembre 2023, Milano è risultata essere la provincia più cara della regione, Lecco la più economica.



© Riproduzione riservata