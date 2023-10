Bologna, Sangiuliano “Perché problemi Torre segnalati solo ora?”

MILANO (ITALPRESS) – “Quello che mi sorprende, ma lo dico senza alcuna polemica, lo dico con grande spirito di collaborazioneistituzionale col sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ho sentito anche al telefono, è perché la cosa sia stata segnalatasoltanto ora. Penso che la torre fosse monitorata da tempo, perché soltanto adesso veniamo a sapere di questa situazione?” Così ilministro della Cultura Gennaro Sangiuliano parlando della torre Garisenda di Bologna, a margine del primo incontro pubblico delLaboratorio sulla ricostruzione dell’Ucraina in Triennale a Milano, commentando i problemi di stabilità della torre Garisendadi Bologna. “In ogni caso mettiamo da parte le polemiche – ha detto -, lavoriamo per fare quello che gli scienziati e i tecnicici diranno sarà necessario fare, perché io non sono un ingegnere, sono laureato in giurisprudenza e ho fatto il giornalista. Quelloche ci diranno di fare, lo faremo”.(ITALPRESS)

xm5/trl/gsl