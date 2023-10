REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Nel 2023 gli investimenti sono scesi dell’1,8% su base annua, è fondamentale fare sistema per tornare a farli crescere”. Lo dice Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco, a margine della presentazione con Intesa Sanpaolo del plafond da 1,5 miliardi di euro per le imprese calabresi.

