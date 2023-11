Cimitero di Cremona già mercoledì mattina con molte persone in visita e preghiera ai defunti. Nel giorno di Ognissanti, festivo, i cremonesi -soprattutto quelli che in settimana poi si recano al lavoro- sono andati al cimitero per un momento di raccoglimento davanti ai propri cari defunti. In alcune parti il cimitero di Cremona risulta essere con impalcature strutturali e con pozzanghere simili ad allagamenti dopo la pioggia di martedì mattina. Ma questo comunque non ha fermato le persone: molte quelle che, prima di entrare, si sono fermate a comprare un fiore o un lumino da mettere simbolicamente davanti alla tomba del defunto. Fino a domani giovedì 2 novembre 2023 i nuovi orari di ingresso al Civico Cimitero per i visitatori sono i seguenti: nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 18, nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18.

