È in programma domenica 5 novembre, alle 21, in Cattedrale a Cremona, il concerto per la pace. Tutti i musicisti saranno uniti da musiche o arrangiamenti originali legate al tema della pace. Insieme all’organista titolare del Cattedrale, il maestro Fausto Caporali, ci saranno anche Aurelia Macovei al violino, Luca Colombo alla chitarra, Andrea Dulbecco alle percussioni ed Emilio Soana alla tromba jazz. L’evento segna la conclusione dei “Vespri d’Organo” per la pace, rassegna concertistica promossa dalla Cattedrale di Cremona con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale sacra in connessione con l’attualità più stringente dei tempi nostri.

