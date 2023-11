“Festa” di Halloween all’Einaudi

Un’insolita festa di Halloween si è svolta alle 18 del 31 Ottobre, nell’aula magna dell’Istituto “L. Einaudi”, appena dopo il collegio docenti. L’obiettivo? Conoscere la classe e dare un volto ai ventisette iscritti al corso serale di Enogastronomia ed ospitalità alberghiera, le cui lezioni partiranno domani, Giovedì 2 Novembre. A fare gli onori di casa la preside Nicoletta Ferrari, le vicarie Federica Gaboardi e Paola Galimberti, la referente Patrizia Cattani, i prof di lettere, cucina e salabar Sandro Guerreschi, Giuseppe Micocci e Dionisi Zoppi. Lo staff si è intrattenuto con gli alunni, tutti piuttosto giovani, per rispondere alle loro numerose domande, per ascoltarne le storie e per trascorrere un momento conviviale, grazie alla degustazione delle leccornie, preparate, per l’occasione, dagli insegnanti e dagli allievi del diurno. Il nuovo anno scolastico si apre, dunque, con entusiasmo e voglia di fare, all’insegna dell’accoglienza, dell’informalità e della valorizzazione dell’aspetto relazionale

