Si terrà giovedì 0 novembre alla Fiera di Rimini il convegno “Acciaio: transizione ecologica tra materie prime, mercato e Cbam”, organizzato in collaborazione con RICREA, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

L’evento si terrà nell’ambito della fiera internazionale Ecomondo, appuntamento di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy.

L’acciaio, uno dei comparti più impattanti dal punto di vista delle emissioni, avrà un ruolo fondamentale nel processo per rendere l’industria più sostenibile. E tra le materie prime siderurgiche, per l’acciaio italiano il rottame continuerà a ricoprire un ruolo di punta.

Interverranno Carlo Mapelli (professore ordinario Politecnico di Milano) che parlerà del “Ruolo delle materie prime nella strada verso le emissioni zero” e Stefano Comisi (Studio legale Armella e Associati) che si focalizzerà su “CBAM: cosa cambia per l’acciaio italiano”.

Francesca Morandi (content manager siderweb) modera una tavola rotonda con Alessandra Barocci (responsabile Sostenibilità Gruppo Arvedi), Domenico Rinaldini (presidente RICREA) e Francesco Semino (chief sustainability officer Acciaierie Venete).

