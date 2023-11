Dopo essersi separate lo scorso 14 gennaio, le strade della Cremonese e di Massimiliano Alvini sono pronte a incrociarsi di nuovo. L’appuntamento è per domenica 5 novembre quando allo Zini andrà in scena la sfida tra i grigiorossi e lo Spezia allenato dal tecnico di Fucecchio in un match valido per la dodicesima giornata di Serie B.

I liguri, retrocessi nella passata stagione insieme a Sampdoria e Cremonese, hanno una partita in meno rispetto alla squadra oggi allenata da Giovanni Stroppa, ma sin qui hanno raccolto appena 8 punti. Tuttavia, dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, i bianconeri hanno messo insieme 5 risultati utili di fila, con una vittoria e quattro pareggi.

Lo Spezia arriverà a Cremona forte di questo filotto positivo e con appena 3 gol subiti in questi cinque match: una serie inanellata con il ritorno ad un modulo maggiormente nelle corde di Alvini, con il ritorno alla difesa a tre.

Tuttavia nelle gambe e nella testa degli Aquilotti peseranno i 120 minuti giocati ieri, giovedì 2 novembre, in Coppa Italia contro il Sassuolo quando è maturata una sconfitta ai calci di rigore.

Una gara giocata 48 ore dopo la Cremonese che dal canto proprio dovrà riuscire a sfatare il tabù Zini anche in campionato dove non è ancora arrivata la vittoria.

Ma se il fattore fisico sembra pendere a favore dei grigiorossi, la storia di questo campionato dice che gli ex allenatori della Cremonese sono riusciti a festeggiare allo Zini: prima Fabio Pecchia con il Parma, poi Pierpaolo Bisoli con il Sudtirol. Ora l’impianto cremonese si prepara ad accogliere lo Spezia ed Alvini, con l’obiettivo di rompere il sortilegio degli ex tecnici.

Mauro Taino

