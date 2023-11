Nordio “Nel mondo sempre più leader sotto processo”

NEW YORK CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un momento in cui sono un po’ tutti sotto processo: Sarkozy, Netanyahu… Questa forma di giurisdizionalizzazione si stanno allargando. Per fortuna e per nostro merito in Italia nessuno di noi è sotto processo”. Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a New York, rispondendo a una domanda sulle inchieste su Donald Trump e sul sindaco della Grande Mela Erick Adams.

