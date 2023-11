C’è una nuova filiera dell’idrogeno in Lombardia, riconosciuta dalla regione, per sviluppare ricerca, produzione e gestione delle tecnologie legate all’idrogeno. Capofila, come si legge sul Sole24Ore di oggi, è la H2 Energy, azienda di Pizzighettone che progetta e realizza impianti di elettrolisi per idrogeno verde. Un’azienda lombarda, con sedi in provincia di Cremona, Milano, Brescia. E con un network molto forte nella regione.

L’azienda ha appunto i laboratori a Pizzighettone dove si trova anche la propria macchina di elettrolisi, certificata quest’anno, per produrre idrogeno con potenza da 1 MW. Ora la H2 Energy ha cominciato a chiudere contratti per la sua commercializzazione. “L’azienda ha tre anni e la prima macchina è stata venduta adesso. Secondo il business plan presentato dai soci, lo scenario al 2024 prevede 15 milioni di fatturato che sarà poi triplicato nel 2025” spiega Paolo Carrera, direttore generale di H2 Energy al quotidiano di Confindustria. La corsa all’idrogeno è dunque partita e, dice sempre Carrara, “il Pnrr ha dato e dà una grossa mano. Il mercato esploderà, è solo da pire quando”.

© Riproduzione riservata