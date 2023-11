Una serata per celebrare i 90 anni di Plac – Fattorie Cremona, ma anche per informare soci e dipendenti sull’andamento attuale di un mercato in forte evoluzione, la necessità di sfruttare al massimo il valore che il latte porta con sé e il tema della sostenibilità.

Nella splendida cornice del teatro Ponchielli l’evento, presentato dalla giornalista di Cremona1 Eleonora Busi, ha visto il Presidente di Fattorie Cremona fare gli onori di casa sottolineando l’impegno e la cooperazione che hanno contraddistinto la cooperativa lattiero casearia di Persico Dosimo in questi 90 anni, ha poi lasciato il palco al Ceo di Gira, società di consulenza e ricerca specializzata nell’agroalimentare, Christophe Lafougère che ha fatto il punto sul mercato, favorevole per i formaggi Dop italiani, in uno scenario nel quale sarà la qualità a fare la differenza soprattutto nell’export.

A preoccupare le incognite che riguardano i prezzi alla stalla e al consumo, dato che per le normative ambientali la produzione di latte in Europa è destinata a calare saranno proprio i formaggi ad incontrare maggior favore nelle scelte d’acquisto.

Ospiti illustri alla tavola rotonda dal titolo “le sfide che ci attendono” per rispondere alle incognite del momento che il mercato sta vivendo l’Assessore Regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, i Presidenti dei consorzi del Grana Padano Renato Zaghini e del Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli, Giovanni Guarneri Presidente Consorzio Provolone Valpadana Gruppo latte del Copa Cogeca e Antonio Auricchio, vicepresidente di Assolatte, Presidente di Afidop e del Consorzio Gorgonzola.

Maurizio Gardini Presidente di Confcooperative ha espresso soddisfazione e ottimismo sulla possibilità di vincere le sfide del futuro come del resto è riuscita a fare Plac in questi novant’anni.

A coronamento delle celebrazioni le premiazioni dei tre soci che da più tempo fanno parte della cooperativa: l’azienda Ca’ del Ferro di Gianluigi, Anna Maria e Mario Ferrari, Fienile di Filippo Maria Renga e Cascina Marianna di Ernestino, Giuseppe e Giovanni Arisi; e i dipendenti con la maggiore anzianità aziendale: Fabio Mancini, Angelo Baldricchi e Gabriele Branchi.

