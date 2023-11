Convalidato oggi in consiglio comunale l’ingresso di Claudia Monteverdi tra i banchi del Gruppo Misto. La neo-consigliera era la prima dei non eletti della lista di Fratelli d’Italia alle consultazioni elettorali del 2019. Prende il posto di Marcello Ventura, eletto la scorsa primavera in consiglio regionale.

© Riproduzione riservata