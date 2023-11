“Inadeguata la presidente di Arpa Lombardia”

Il Movimento 5 Stelle ha firmato la mozione urgente delle opposizioni per chiedere al presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, di valutare l’idoneità della signora Lo Palo come presidente di Arpa Lombardia, soprattutto dopo le pubbliche esternazioni da negazionista ambientale.

Dal giorno della sua nomina abbiamo sollevato il problema legato all’inadeguatezza della Presidente Lo Palo. Da agosto abbiamo presentato due interrogazioni in cui si chiede alla Giunta regionale se la sua nomina fosse idonea. La prima riguardo il mancato titolo di studio adeguato. La seconda in merito al fatto che la posizione della Presidente di ARPA, riguardo al tema del cambiamento climatico, possa essere definita di “negazionismo” e, quindi, se non ritengono che questa posizione sia incompatibile in quanto lesiva della reputazione e l’onorabilità dell’istituzione che rappresenta.

La signora Lo Palo ha negato pubblicamente l’esistenza di un problema ambientale quindi, oltre a non avere competenze in materia la sua nomina è incompatibile con la materia stessa. Il profilo della signora Lo Palo non è aderente al ruolo, quindi, deve essere rimossa dal suo incarico e sostituita da una figura di alto profilo. Sempre che a Regione Lombardia interessino veramente le sorti di Arpa dal momento che, la stessa Regione non crede nelle potenzialità dell’ente al punto che nella relazione al pdl 34, legge di stabilità, è previsto dal 2026, un de-finanziamento di ARPA per 4 milioni di euro.

L’agenzia è già sotto-finanziata e con problemi di organico per effettuare i controlli, Regione ha già deciso di tagliare le risorse ad Arpa ora deve occuparsi anche della presidente senza far perdere altro tempo e risorse ai cittadini e alla politica regionale”.

Nicola Di Marco, capogruppo Movimento 5 Stelle Lombardia

