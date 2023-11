“Le energie della Sicilia” fa tappa a Messina

MESSINA (ITALPRESS) – Ha fatto tappa a Messina la campagna di sensibilizzazione della Regione Siciliana sull’uso consapevole dell’energia e delle fonti rinnovabili: in piazza Municipio centinaia tra studenti e cittadini hanno visitato lo scenografico stand allestito con schermi touch screen, tv e visori 3D che hanno offerto un’esperienza innovativa sul mondo delle fonti energetiche, ancora in parte non perfettamente conosciute e apprezzate nel loro potenziale dalla popolazione. Obiettivo dell’iniziativa “Le energie della Sicilia”, promossa dal Dipartimento Energia dell’Assessorato regionale, è quello di incentivare gli utenti a evitare ogni tipo di spreco. Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione.Da 1’17””cerchiamo” fino a 1’32” “infinita”

La Regione Siciliana sta focalizzando i propri sforzi per promuovere comunità energetiche rinnovabili e solidali.

da 1’53” “si è cominciato a capire” fino 2’23”Superarla”