All’IIS “L. Einaudi”, nella succursale di via Milano, i ristoratori Andrea e Stefania Fontana hanno presentato alle quinte dell’indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera le varie fasi della borsa di studio in itinere, in memoria del loro papà Giovanni, per tutti Gianni, che, esattamente quarant’anni fa, aprì, a Corte de’ Cortesi, la trattoria “Il Gabbiano”, in seguito ribattezzata “Il Gabbiano 1983”, con specialità a base di oca e grandi vini. Il locale, già ospite di una puntata della trasmissione televisiva “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese, è stato insignito con il bonus per il miglior bollito tradizionale cremonese. All’incontro preliminare, hanno assistito la preside Nicoletta Ferrari, la vice Federica Gaboardi ed i prof di cucina Cristian Fusco e Giuseppe Micocci. L’edizione numero uno del concorso interno sarà incentrata sui primi, con focus sul mondo degli gnocchi. Le squadre coinvolgeranno un futuro chef (per l’invenzione della ricetta, la sua realizzazione e la mise en place) ed un aspirante sommelier (cui è richiesto di studiare l’abbinamento ed il metodo di servizio più appropriati). Durante l’esperienza, sono previsti momenti formativi con gli organizzatori dell’iniziativa e con esperti del settore. La giuria sarà composta dalla famiglia Fontana (Giusi, la mamma ottantaquattrenne, per trentacinque anni ai fornelli, i due figli ed Elena, moglie di Andrea) da insegnanti e da esterni (autorità e personalità del Territorio, esponenti di associazioni, giornalisti). I due alunni vincitori riceveranno un premio di cinquecento euro a testa, sia in denaro che come quota d’iscrizione ad un corso di specializzazione presso la CAST Alimenti, la scuola post diploma dei mestieri del gusto, di Brescia.

La loro preparazione culinaria ed il suggerimento enologico saranno inseriti nel menù dell’ormai storico esercizi

