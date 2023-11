Meda “Al via Eicma, l’Olimpiade due ruote”

RHO (MILANO) (ITALPRESS) – È stata inaugurata a Rho Fiera “EICMA, l’Olimpiade delle moto”, come afferma il presidente Pietro Meda. L’Esposizione internazionale delle due ruote rappresenta, a livello mondiale, il più importante evento fieristico per l’intero settore delle due ruote e rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria. I numeri di questa edizione sono sorprendenti: 2.036 i brand presenti, oltre 700 gli espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di quarantacinque Paesi.

