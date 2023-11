Novità importanti in arrivo per il museo civico di Cremona. A illustrarle è stato l’assessore alla Cultura del Comune, Luca Burgazzi, nel rispondere ad un’interrogazione del consigliere comunale Alessandro Zagni, presentata lunedì in consiglio comunale. Il tema è la fruibilità delle esposizioni per i turisti stranieri: “Stiamo lavorando per implementare le informazioni sulle singole sale, in inglese sul sito, recentemente rinnovato”. Non è tutto: “Inseriremo i Qr-Code per le spiegazioni delle singole opere e per avere dettagli sulle sale. Entro la fine dell’anno il sito sarà anche in inglese e nel 2024 verranno posizionate targhe in lingua straniera sulle principali opere”.

Attenzione anche alle persone diversamente abili: “Da tempo stiamo lavorando per rendere loro accessibile il Museo” ha detto Burgazzi “con anche guide in linguaggio semplificato e per i non vedenti”. In ogni caso, già oggi “è attiva l’app del Museo Civico, facilmente scaricabile. Da lì i visitatori hanno già la possibilità di accedere alla descrizione delle singole sale in inglese. Questo consente di fruire in maniera autonoma e personalizzata le collezioni museali”. L’assessore ha poi fornito un dato importante: il numero di visitatori nell’estate 2023 è stato il migliore dal 2013″. lb

