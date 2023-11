L’Arte contemporanea che parla, dialoga e si confronta col passato ma guarda al futuro; si chiama “Settepuntozero ArtGallery”, una nuovissima galleria d’arte contemporanea che nasce nel cuore del centro storico di Cremona all’interno delle mura di Palazzo Calciati Crotti.

Una realtà che ha già potuto essere ammirata da qualche settimana in anteprima ai visitatori del palazzo durante le visite guidate del circuito Dimore Storiche Cremonesi di Target Turismo e che ha scelto di aprire e presentarsi alla città con una mostra che accompagnerà curiosi ed appassionati fino al 7 gennaio 2024.

Giovedì 9 novembre alle 19.30 è in programma il vernissage di DA-ANTOlogichepop, mostra che vedrà protagonisti due artisti italiani noti anche oltre Oceano, ovvero David Pontili e Holaf (nome d’arte di Antonio Maria Catalani), che proporranno al pubblico una antologia della scena Pop Urban di cui i due artisti, che saranno presenti all’evento, fanno parte, con una nutrita selezione di opere esposte nei nuovi spazi con ingresso da via Antico Rodano, nel suggestivo spazio della nuova Galleria.

A fare gli onori di casa sarà presente anche la famiglia dei Conti Calciati, proprietari della dimora, che hanno creduto sin da subito con i curatori al progetto di creare una galleria d’arte a Cremona e per Cremona attirando artisti, appassionati e con una programmazione di mostre ed eventi durante tutto l’arco dell’anno.

“Il racconto dei messaggi non conosce filtri, non si ferma davanti alle barriere, non distingue le superfici affrontando con schietta sincerità il mondo che ci circonda”, affermano i due artisti. Una novità per Cremona e i cremonesi, che potranno visitare la mostra e la galleria nei fine settimana della Festa del Torrone dalle 10 alle 20 e poi dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 18, oppure in occasione delle visite guidate domenicali agli ambienti antichi del palazzo riccamente arredati ed affrescati ogni giorno festivo in programma alle 15 e alle 16,30.

