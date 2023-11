I bimbi della Scuola Materna San Giovanni giovedì mattina hanno inaugurato un nuovo gioco grazie ad un prestito della Parrocchia per un importo davvero importante che poi verrà gradualmente restituito. Il Ponte è un gioco dotato di scivolo, corda intrecciata per arrampicata, due torrette collegate da un sentiero con un passaggio in un grande tubo di plastica, sul fianco sono piazzati dei cilindri di plastica per il gioco del tris, tutto ovviamente contornato da un dispositivo anticaduta.

Il gioco, oltre a garantire il divertimento in totale sicurezza, fa parte di un progetto di rivalorizzazione dei giardini della Scuola che prevede anche la posa del “sempre verde” gioco a campana con i bimbi che potranno giocare oggi come facevano i loro genitori con una modalità al passo con i tempi. Il Ponte, gioco e collegamento per incontrare tutti i bimbi di tutte le culture nel reciproco rispetto, mantenendo l’ispirazione cristiana di tutte le nostre attività.

In questi giorni partiranno anche le varie iniziative per la Scuola Aperta, in modo da consentire alle famiglie interessate di accedere ai locali e interloquire con le insegnanti affinchè possano avere un’idea precisa dell’ambiente e di chi si occuperà della crescita cognitiva ed affettiva dei bimbi che frequenteranno la scuola.

La prima iniziativa, come ormai consuetudine, è dedicata ad un approfondimento su un argomento riguardante l’educazione dei bimbi. Quest’anno la dott.ssa Annalisa Dotelli, psicologa della Scuola, terrà un incontro sul tema “Tra bisogno e capriccio: capire e gestire i comportamenti dei bambini”. La data è stata fissata per il giorno 17 novembre alle ore 18 presso l’oratorio della Scuola, la riunione sarà aperta anche ai genitori dei bimbi frequentanti.

Ci saranno poi altre due giornate, il 18 novembre e il 2 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 e al mattino su appuntamento per consentire la visita ai locali della scuola. Per le famiglie interessate sarà anche l’occasione di parlare direttamente con le maestre dell’impostazione dei programmi didattici e delle attività che vengono fatte sia nella sezione Primavera per i bimbi dai due ai tre anni e anticipatari che nella sezione infanzia per i bimbi dai 3 ai 6 anni. Ovviamente sono invitati con il papà e la mamma anche i bimbi futuri frequentanti che riceveranno un dono per ringraziarli della visita.

Chi volesse prendere un appuntamento può telefonare al numero fisso 0523823496 dalle ore 9.00 alle ore 13, in qualsiasi momento al numero di cellulare 3299561423 o inviare una mail all’indirizzo amministrazione@asilosangiovanni.it .

Come sempre verrà garantito il servizio di tempo anticipato e prolungato per la permanenza dei bimbi anche per l’anno scolastico 2022/2023.

I corsi, il cui costo è compreso nella retta e che verranno attivati quest’anno, sono Yoga a cura dell’istruttrice del Coni Patrizia, Basket a cura di Giulio della società Juvi di Cremona, Inglese a cura di Don Massimiliano Camporese e Musica per il quale stiamo cercando un nuovo maestro in quanto il nostro Paolo Viadana inizierà quest’anno ad insegnare al Conservatorio e non è più disponibile.

