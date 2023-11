Dopo il consiglio regionale degli Agenti Immobiliari, Confcommercio Provincia di Cremona si appresta ad ospitare i massimi vertici nazionali di FNAARC l’organizzazione di categoria degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Un evento aperto a tutti gli interessati che si terrà Martedì 14 Novembre, alle 17.00 a Palazzo Vidoni.

All’ordine del giorno numerosi temi di attualità per i professionisti del settore che potranno confrontarsi con i massimi dirigenti della associazione di categoria come il presidente nazionale Alberto Petranzan e il segretario nazionale Pietro Coletti.

Spiega Dino Barbieri, presidente FNAARC Cremona: “Abbiamo pensato questo evento per portare strumenti utili agli associati e anche a chi non è associato ma svolge la professione nella nostra provincia e può trovare utile un confronto sul futuro della professione e apprendere quali opportunità operative mettiamo a disposizione per il nostro settore”.

Defiscalizzazione delle autovetture per gli agenti di commercio, focus sulla richiesta di detrazioni per gli agenti di commercio rivolta al Governo; Enasarco, contrattualistica e servizi a disposizione dei professionisti sono solo alcuni dei temi previsti dal programma dell’evento.

“Gli agenti di commercio rappresentano un settore che muove milioni di euro nel nostro paese – puntualizza Barbieri- ed è importante puntare sull’attività sindacale per rafforzare la nostra presenza nel mercato del lavoro, mettendo al centro della nostra azione opportunità e diritti per i professionisti”.

Fnaarc è l’Associazione di categoria degli agenti di commercio più rappresentativa in Italia con oltre 100 sedi. È costituita da soli agenti e da oltre 75 anni la sua attività principale è la difesa della categoria. È firmataria degli Accordi Economici Collettivi ed offre corsi di formazione per avere i requisiti di accesso alla professione.

