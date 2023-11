A quasi due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina, la soprano Nadia Petrenko, residente a Cremona, continua il proprio impegno per aiutare il suo paese natìo, con una raccolta di materiale, che verrà fatta al teatro Filodrammatici di Cremona. “Per i soldati e per gli ospedali servono la biancheria calda, i guanti, i cappellini, le calze, le salviettine umide, i prodotti per l’igiene, il cibo e il pane a lunga conservazione, il caffè, il tè, il cacao, le zuppe solubili” spiega la cantante. Inoltre per gli ospedali servono anche le lenzuola. “Raccogliamo inoltre prodotti per i bambini, tranne l’abbigliamento. “Solo i vestiti per gli uomini che si trovano in ospedale e devono essere cambiati mentre sono ricoverati”. I giorni per la raccolta sono il 12, il 19 e il 24 novembre dalle ore 11 alle 19. Oppure si può contattare la stessa Nadia Petrenko per concordare diverse modalità di consegna ( 328 0046382). Il pullman, con tutto il carico raccolto, partirà il 25 novembre per l’Ucraina

“Gli uomini e le donne ucraini combattono con un coraggio mai visto, difendendo la propria terra e difendendo anche l’Europa dalla dittatura di Putin” commenta Petrenko, che non manca di ringraziare tutti coloro che hanno già portato il loro aiuto sinora: “Grazie ai cremonesi, ai cittadini di Soncino, di Castelverde, di Vescovato, di Persichello, di Scandolara Ripa d’Oglio. Grazie a tutti i Soci della Società Filodrammatica Cremonese, grazie al Coro Paulli ed a loro Maestro Giorgio Scolari. Grazie al Lion Club Cremona Europea e al Club Kiwanis. Grazie ai miei allievi e a tutti i miei amici” conclude.

