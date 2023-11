La Nuova Stagione Musica 2024 del Teatro Ponchielli sarà tutta ad “Alto Volume”, come suggerisce il titolo: una proposta varia saprà sorprendere, avvicinando gli spettatori ad artisti e generi diversi, per far volare con la mente, con il cuore e con l’anima! Un cartellone variegato, con otto imperdibili concerti, che si svolgeranno da gennaio ad aprile 2024. Gli eventi sono stati presentati nella mattinata di giovedì, alla presenza del sovrintendente del Ponchielli, Andrea Cigni, e del direttore artistico, Lorenzo del Pecchia.

Quattro grandissime orchestre saranno protagoniste di questa rassegna: dalla Mahler Chamber Orchestra con la stupefacente pianista Yuja Wang, all’Orchestra della Toscana con il giovane e virtuoso pianista Dmitry Masleev e diretti da Andrea Battistoni, ma anche i giovanissimi e talentuosi musicisti della Oxford University Orchestra e uno strepitoso concerto di fine stagione con l’Orchestra da Camera di Mantova, che torna al Ponchielli dopo cinque anni di assenza e per l’occasione sarà accompagnata dal virtuoso del violino Kristóf Baráti.

Non mancheranno poi importanti solisti, come la violinista coreana di fama internazionale Bomsori, accompagnata dal pianista Thomas Hoppe e Mario Brunello con un insolito violoncello definito “piccolo” che insieme a Giuliano Carmignola riconosciuto come uno dei massimi interpreti del repertorio violinistico barocco saranno accompagnati da I Solisti Aquilani.

Ma la Musica ad alto volume è rivolta anche a proposte insolite come quella di Duccio Ceccanti (violino), Anna Serova (viola) e Vittorio Ceccanti (violoncello) che faranno incontrare Beethoven, figura dalla vita ribelle e tormentata a leggende del rock come i Rolling Stones, i Queen, i Led Zeppelin e i Metallica.

Infine, per la prima volta il Teatro Ponchielli ospiterà i Mnozil Brass, che festeggeranno con il loro nuovo spettacolo i 30 anni di carriera. Famosi in tutto il mondo, i musicisti austriaci sapranno divertirci con una straordinaria abilità musicale per vivere un’esperienza unica.

IL PROGRAMMA

