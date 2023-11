E’ iniziata questa mattina a Cremona, in diversi centri della provincia e in tutta Italia, la distribuzione dei cioccolatini Airc nelle piazze, importante iniziativa di beneficenza che coinvolge volontari e sostenitori dell’associazione. Come ogni anno l’iniziativa mira a raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul cancro.

Da quest’anno partner dell’iniziativa I Cioccolatini della Ricerca è la qualità del cioccolato Venchi distribuito in coloratissime shopper con un assortimento di puro fondente 60%, Cuor di Cacao 75%, Chocaviar 75%.

A Cremona le volontarie e i volontari sono già attivi in piazza Marconi, corso Campi, corso Vittorio Emanuele (davanti al Teatro Ponchielli), al Cremona 2 di Gadesco, a Persichello e domenica mattina sul sagrato di San Luca in corso Garibaldi.

