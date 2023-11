La Vanoli ci prova con grande generosità, ma nulla può contro la qualità della Germani Brescia che si conferma squadra solida e, grazie alla vittoria sui biancoblù conquista la testa della classifica. Finisce 84-75, con una differenza canestri che non rispecchia l’andamento del secondo tempo della partita, nel quale Cremona è riuscita a mantenere il passo dei padroni di casa.

Non parte con il piede giusto l’avventura bresciana della Vanoli. Cavina sceglie un quintetto formato da tre italiani, Piccoli, Denegri, Zanotti e gli americani Adrian e Zegarowski. Una scelta che si rivela poco efficace in avvio con Cremona che fatica fin da subito a mantenere il ritmo della Germani. L’attacco non gira e con l’1/9 da due e il 3/7, Cremona per quasi 5′ non riesce ad andare a segno nemmeno dalla lunetta e il quarto si chiude sul 25-13 per i padroni di casa.

Con un parziale di 9 a 4 propiziato da Lacey, Denegri e Golden la Vanoli si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio sul 29-22, poi ancora Brescia, implacabile dalla distanza con l’ottimo Gabriel e l’ex Cournooh, con due triple consecutive si porta a +13 (35-22). La reazione della Vanoli è concreta, con due punti di Gold e cinque di Zewaroski si porta a -4 (38-34) e può tirare un sospiro di sollievo. Si va al riposo con Brescia in vantaggio 40-35. Per Cremona ci sono 11 punti di Zegarowski e 9 di Denegri, che insieme a Lacey è anche il migliore a rimbalzo con 4.

rDopo il riposo si sveglia McCullough che nel primo tempo aveva sbagliato molto e non era di fatto mai entrato in partita e la Vanoli si mantiene a un possesso di svantaggio per quasi tutto il periodo, nonostante un paio di chiamate arbitrali discutibili che penalizzando la squadra di coach Cavina, All’ultima interruzione la Germani è però avanti di 5 punti sul 65 a 60.

Nel terzo Brescia, trascinata dal suo pubblico, resta a distanza di sicurezza, nonostante la generosità di una Vanoli mai doma. A poco meno di 2′ dalla sirena sono 4 i punti a dividere le due squadre. Zegarowski commette il suo quinto fallo ed è costretto ad abbandonare il campo con un bottino di 16 punti e 3 assit. Denegri 2/2 dalla lunetta regala il -4 con 34″ da giocare per un’impresa impossibile. Alla sirena il tabellone segna 84-75, ma Cremona ha il merito di aver messo in difficoltà a più riprese la Leonessa che ha dovuto faticare per vincere la sesta gara su sette giocate.

I migliori a referto sono Golden e Denegri con 17 punti ciascuno. Denegri con 7 rimbalzi e 4 assist è anche il migliore per valutazione con 22.

Coach Cavina in sala stampa elogia i suoi ragazzi “abbiamo fatto una grande partita, una partita di grande forza mentale, dove abbiamo speso tutto e abbiamo imparato cose nuove, con un avversario di grandissima qualità, in un palazzetto caldissimo. questa sera usciamo con ancora tanta voglia di lavorare già da martedì e ancora una volta consapevoli di quelle che sono le nostre qualità e di quelle che sono le cose da fare per competere in questo campionato”.

Cristina Coppola – inviata a Brescia

© Riproduzione riservata