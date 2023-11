Tradizionale cerimonia questa mattina, in Sala dei Quadri di Palazzo comunale, per il conferimento degli attestati di merito agli ex dipendenti comunali cessati dal servizio o comunque collocati a riposo nel periodo tra il 13 novembre 2022 ed il 12 novembre 2023.

Il 13 novembre, ricorrenza di S. Omobono, Patrono di Cremona, è la data che, nel 1970, è stata scelta per la Giornata dei lavoratori anziani del Comune, iniziativa destinata a testimoniare la riconoscenza dell’Amministrazione ai lavoratori che cessano dal servizio dopo almeno 20 anni di attività prestata alle dipendenze del Comune o enti ad esso assimilati.

Erano presenti alla cerimonia il Sindaco Gianluca Galimberti, il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo, il vice Sindaco Andrea Virgilio, l’Assessore all’Istruzione e alle Risorse umane Maura Ruggeri, l’Assessore al Trismo,Commercio e Sicurezza Barbara Manfredini, l’Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità Rosita Viola, l’Assessore alla Mobilità Sostenibile e Ambiente Simona Pasquali, l’Assessore allo Sport Luca Zanacchi, l’Assessore alla Cultura Luca Burgazzi, i dirigenti, una rappresentanza della RSU e del Comitato Unico di Garanzia (CUG).

Hanno ritirato l’attestato e un biglietto per l’ingresso ai Musei Civici, consegnato dal Sindaco e dagli Assessori i seguenti ex dipendenti comunali: Lamberto Ghilardi (Dirigente Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti Patrimonio); Mara Biazzi (Unità Direzionale Segretario Generale – Ufficio Consiglio Comunale); Federica Bonfanti (Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile e Protezione Civile – Ufficio Segreteria di Direzione); Gianpietro Granata (Polizia Locale); Barbara Guarneri (Settore Sport Provveditorato ed Economato); Enrica Caterina Faiferri (Settore Sport Provveditorato ed Economato); Cesare Giordani (Polizia Locale); Giuseppina Nolli (Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilita’ Sostenibile e Protezione Civile); Lionella Parmigiani (Settore Economico Finanziario Entrate); Davide Spotti (Polizia Locale); Luciano Marchetti (Settore Urbanistica, Commercio, Artigianato, SUAP, SUE, Area Vasta – Servizio Tecnico Patrimonio); Nicolò Gambino (Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilita’ Sostenibile e Protezione Civile – Servizio Sedi istituzionali, Musei, ERP); Fabio Lupi (Polizia Locale); Silvia Garatti (Settore Politiche Educative, Istruzione); Marialba Alini (Polizia Locale); Mario Livrini (Polizia Locale); Gianpaolo Ferrari (Polizia Locale); Maria Antonella Benna (Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilita’ Sostenibile e Protezione Civile – Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL); Maria Grazia Pizzarelli (Settore Politiche Educative, Istruzione); Antonio Demicheli (Unita’ Direzionale Segretario Generale – Servizio ICT e Agenda Digitale); Marco Scartapacchio (Settore Cultura e Turismo – Servizio Museo Civico “Ala Ponzone”); Maria Di Marzo (Settore Sport Provveditorato ed Economato); Claudio Graziani (Polizia Locale); Renata Romani (Settore Economico-Finanziario, Fiscalità locale Servizi demografici, Cimiteriali e Statistica – Ufficio Stato Civile) scomparsa prematuramente, l’attestato è stato ritirato dai famigliari.

Agli ex dipendenti che non sono potuti intervenire, il riconoscimento sarà consegnato nei prossimi giorni. Terminata la consegna dei riconoscimenti, rivolgendosi ai presenti, in particolare agli ex dipendenti, il sindaco Gianluca Galimberti, ha sottolineato che questa per lui è l’ultima volta della consegna degli attestati “sono un pensionando anch’io dopo 10 anni”. Il Sindaco ha poi ricordato che ci sono istanti che danno particolare senso all’esistenza. Ogni istante è importante perché vuol dire che abbiamo vissuto. Facendo osservare i quadri della sala che hanno in comun denominatore il pane ha detto che questa stanza riflette quello che avete fatto per la città, servendo le persone, tutti i cittadini. “Voi potete dire ho lavorato in Comune nel senso più bello, avete lavorato per la comunità. Grazie per questo servizio. Nella vita, i gesti verso i cittadini e i colleghi devono continuare, grazie per quello che avete fatto, vi auguro di continuare a servire e ad essere liberi”, ha concluso il Sindaco.

