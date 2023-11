536 camper, 120 bus, 52 gruppi organizzati con guida turistica, quasi 11 mila ingressi nei musei cittadini e a palazzo comunale, 200 passeggeri delle crociere sul Po e 800 del trenino Sperlari: questi i numeri, resi noti dal sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, del primo week end della Festa del Torrone. Una partenza col botto, che ha visto il centro storico di Cremona invaso da migliaia di persone.

“Una manifestazione che ogni anno consolida la sua importanza a livello nazionale” ha commentato Stefano Pelliciardi SgGP Grandi Eventi organizzatore della kermesse. “Sono rimasto stupito da quanta gente abbia invaso la città di Cremona per assaggiare e conoscere il dolce simbolo della città oltre che del Natale italiano. Siamo molto soddisfatti di questa prima due giorni, e ricordiamo che l’area commerciale rimane aperta tutta la settimana”.

Invece, il prossimo week end, che sarà quello di chiusura, molti altri saranno gli eventi in programma. Sabato 18 appuntamento con il Torrone D’Oro 2023, il prestigioso riconoscimento che viene assegnato a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo. Stavolta a ritirare il premio sarà Michele Zocca, in arte Michelangelo, produttore, compositore, autore, polistrumentista e ingegnere del suono, che nel suo studio ha dato vita a “Brividi, brano di Mahmood e Blanco vincitore della 72ma edizione del Destival di Sanremo.

