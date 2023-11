Pirelli, Tronchetti Provera “A Bari risultati eccellenti”

BARI (ITALPRESS) – “In questo momento 30 pugliesi e delle zone limitrofe lavorano all’interno dei nostri uffici nel Digital Solutions Center di Bari. Diventeranno presto 50, che era il nostro obiettivo originario. Visti i risultati che stiamo ottenendo dal punto di vista della loro partecipazione a 24 progetti in quattro aree diverse dell’azienda insieme a 500 ricercatori del mondo digitale sparsi per il mondo con risultati ottimi, il progetto iniziale si è trasformato in uno che vede al 2025 l’assunzione di 80 giovani”. Lo ha annunciato il vicepresidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera nel corso di una conferenza stampa organizzata questa mattina insieme al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Bari.

