Rocca “Emergenza abitativa e lavoro le più urgenti”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è la necessità di lavorare senza sosta per mettere al centro la dignità dei nostri cittadini. Credo che l’emergenza abitativa e il lavoro siano le cose più urgenti. I numeri sul lavoro sembra che siano in miglioramento; dobbiamo adesso fare la nostra parte per mettere le persone in condizione di avere un alloggio e l’edilizia residenziale pubblica è una responsabilità che abbiamo, anche insieme ai sindaci, e su questo dobbiamo fare di più perché è stata ferma per troppi anni”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione della sesta edizione del Rapporto “Povertà a Roma: un punto di vista” realizzato dalla Caritas diocesana.

