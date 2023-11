Ecco le offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego: sono 194 questa settimana. Per candidarsi ad un’offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti.

Il 24 novembre si terrà la settima edizione “EURES Italy for Employers’day 2023” che ha lo scopo di attrarre da tutti i paesi EURES competenze e talenti, oltre che rimpatriati, che corrispondano alle esigenze professionali delle imprese italiane in settori strategici con carenza di risorse umane, profili tecnici e competenze qualificate, in particolare nei seguenti settori, come evidenziato nel documento EURES Report sulla carenza e l’eccedenza di manodopera: ITC, lavori verdi, meccatronica e meccanica, sanità, turismo, logistica e costruzione (QUI la locandina).

Per presentare la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell’oggetto i codici di riferimento per la candidatura.

Gli indirizzi mail a cui inviare il proprio Cv sono:

Cremona – centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it

Crema – centro.impiego.crema@provincia.cremona.it

Casalmaggiore – centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it

Soresina – centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it

LE OFFERTE DEI CPI

LE ALTRE OFFERTE

