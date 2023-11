Sabato 18 novembre ìcon inizio alle ore 9,30 nella Sala Bonomelli del Seminario di Cremona in Via Milano 5 si svolgerà il convegno “Anch’io so voler bene: affettività e sessualità nella Persona con Disabilità”, promosso da Fondazione Sospiro e da ARSAC (l’associazione che riunisce le 30 RSA/RSD della Provincia di Cremona), col patrocinio della Diocesi di Cremona, della U.P. Madre Nostra e di Cascina San Marco di Tidolo.

La proposta su un tema delicato ed importante è rivolta non solo alle persone con disabilità, ma agli operatori del settore socio – sanitario, ai familiari, alle associazioni di volontariato sociale e affronterà sia sotto gli aspetti scientifici che etico – morali.

Moderati da Giovanni Scotti, Presidente di Fondazione Sospiro ed ARSAC , i relatori saranno di assoluto prestigio e competenza: il prof. Serafino Corti, direttore del Dipartimento delle Disabilità di Fondazione Sospiro e docente a contratto presso l’Università del Sacro Cuore di Brescia; suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Conferenza Episcopale Italiana e docente incaricato presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II in Città del Vaticano; padre Maurizio Faggioni, professore ordinario presso l’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Antonianum di Roma.

Al termine del dibattito che seguirà le relazioni, sarà il Vescovo di Cremona mons. Antonio Napolioni a trarre le conclusioni. Per l’occasione sarà anche disponibile il servizio con LIS (Lingua Italiana dei Segni).

La partecipazione è gratuita. La proposta permette anche l’acquisizione di crediti ECM per tutte le figure professionali del settore assistenziale e per gli assistenti sociali compilando l’apposita scheda di iscrizione attraverso il form: https://forms.gle/izwzE39hUZu6V8nf9.

