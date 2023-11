L’attesa è finita: nella giornata di oggi, giovedì 16 novembre, esce finalmente il nuovo singolo cantato da Elena Ravelli e realizzato in collaborazione con Riccardo Bonvicini e Roberto Pascucci. Il brano, intitolato “Occhibuoni”, è un omaggio al grande campione e uomo Gianluca Vialli e nasce dalla volontà di celebrare attraverso la musica il leggendario calciatore bandiera di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e della nazionale italiana.

Il testo della canzone, profondo e significativo, narra e riflette la straordinaria umanità ed essenza di Gianluca che anche al di fuori del rettangolo di gioco è stato in grado di incantare tutti, incarnando i più puri valori sportivi e umani quali il coraggio, la generosità, bontà e dignità; caratteristiche e pregi che risplendono all’interno dei versi scritti da Riccardo Bonvicini e cantati con passione da Elena Ravelli, i quali, nella mattinata di oggi, sono stati entrambi ospiti della trasmissione “Ogni giorno con noi” su Cremona1 per parlare del pezzo e per lanciare in anteprima una versione speciale del videoclip.

Il toccante tributo, che arriva a poco più di un anno dalla tragica scomparsa, sottolinea gli aspetti più significativi della vita di Vialli, dai trionfi sportivi alla sua gentilezza, dignità e coraggio nell’affrontare la sua ultima sfida. La traccia, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, avrà inoltre un importante risvolto benefico, tutti i proventi ricavati dagli ascolti del brano verranno infatti interamente devoluti alla Fondazione Vialli-Mauro che dal 2004 si impegna per contribuire alle ricerche di un farmaco per gli ammalati di SLA.

