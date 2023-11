Incidente questa mattina a Pizzighettone, dove un’auto è finita contro una pianta posta a bordo strada, abbattendola.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 13.oo in via Medaglie d’oro in un punto posto tra via Umbria e via Liguria.

A rimanere coinvolta nell’indicente una ragazza di 27 anni che non dovrebbe aver riportato conseguenze gravi, tanto da non essersi reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i Carabinieri.

La dinamica è ancora al vaglio, ma non è escluso che la ragazza possa aver perso il controllo del mezzo autonomamente.

