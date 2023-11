Sabato 18 novembre, ore 17, nella sede dell’Associazione Latinoamericana (via Gioconda 3 a Cremona), si terrà l’evento “Famiglie, diritti e genitorialità”, con la proiezione del docufilm Surrogacy Underground, alla presenza di Michele Giarratano – avvocato Famiglie Arcobaleno. Un evento organizzato dal Arcigay Cremona “La Rocca” nell’ambito del Festival dei Diritti 2023, grazie al CSV Lombardia Sud e al contributo dell’Otto per mille Chiesa Valdese, in collaborazione con Alac, Arci, Soms 1908, Emmaus, Cremona Pride e Famiglie Arcobaleno.

L’evento organizzato da Arcigay Cremona “La Rocca” sarà un’occasione di confronto, dialogo e riflessione sul tema delle famiglie e alle genitorialità, declinate al plurale. Un’iniziativa per conoscere meglio la vita quotidiana delle famiglie omogenitoriali e dei/delle loro figli/e, partendo dalle testimonianze dirette di chi ne è protagonista.

Il claim del Festival dei Diritti, quest’anno, è “Si può fare” che significa aprire lo sguardo oltre al pregiudizio, verso le differenti forme familiari che esistono e sono parte del tessuto sociale del nostro territorio. L’evento è frutto di un lavoro di rete con altre organizzazioni di volontariato con le quali l’associazione collabora da tempo, possibile grazie al supporto del CSV Cremona e al contributo dell’Otto per mille Chiesa Valdese.

Il docufilm Surrogacy Underground di Rossella Anitori e Darel Di Gregorio , è il prodotto di tre anni di ricerca e arriva nel bel mezzo di un dibattito pubblico infuocato, spesso ideologico e strumentalizzato senza la pretesa di dare risposte o giudizi definitivi.

Al termine della proiezione si potrà dialogare con l’Avvocato Michele Giarratano, per comprendere meglio qual è la situazione delle famiglie omogenitoriali nel nostro Paese e quali sono i diritti negati e le richieste di riconoscimento per il quale negli ultimi anni si sta mobilitando un pezzo importante di società civile che va ben oltre il movimento lgbti+.

