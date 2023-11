A fronte del fatto che il 31 dicembre andranno in scadenza le assegnazione degli orti urbani di San Felice, Cascinetto e quartiere Po, l’amministrazione comunale di Cremona ha indetto un bando pubblico per le nuove concessioni, anche alla luce dell’approvazione del nuovo regolamento in materia.

Il bando è rivolto ai residenti del Comune di Cremona, che ne potranno avere la concessione in uso temporaneo, per 5 anni, attraverso la formazione di una graduatoria, per un canone annuo di 25 euro (esclusa spesa per l’acqua). Si dovrà inoltre versare la quota di 150 euro a titolo di deposito cauzionale, somma che potrà essere rimodulata a fronte di una eventuale fragilità economica del richiedente.

Per partecipare al bando i cittadini dovranno risiedere a Cremona, non essere agricoltori, non avere appezzamenti di terreno già in uso. Le proposte pervenute entro il termine previsto, ossia il 31 dicembre, saranno valutate da apposita Commissione Tecnica. Gli orti sono collocati, rispettivamente, in via Caprera, in via Maffi e in via Arenili.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata