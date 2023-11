Emozionato e felice. Così Michele Zocca, in arte Michelangelo, ha ricevuto sabato pomeriggio il Torrone d’Oro all’interno della Festa del Torrone 2023. Un riconoscimento nato nel 2008 che viene assegnato a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo e valorizza le qualità e il ruolo di chi esprime il carattere cremonese nella propria attività artistica, professionale e umana. Produttore, compositore, autore, polistrumentista e ingegnere del suono: è proprio nello studio del produttore a Vescovato, in provincia di Cremona, che è nata «Brividi», brano di Mahmood e Blanco vincitore della 72ma edizione del Festival di Sanremo. Michelangelo, è infatti cresciuto musicalmente a Cremona ed oggi è tra i più stimati produttori della nuova scena musicale italiana. “Che onore ricevere un premio da Cremona” ha detto. E poi un appello ai giovani: “Impegnatevi, che poi i risultati arrivano”. Fb

