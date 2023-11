La città si sta velocemente svuotando, dopo il gran finale della Festa del Torrone in piazza del Comune, teatro dello spettacolo acrobatico della Compagnia dei Folli che ha regalato a tantissimi visitatori la consueta, affascinante coreografia sui trampoli e le evoluzioni aeree. Quella che è andata in scena è stata una sorta di lotta tra male e bene, con la vittoria di quest’ultimo, culminata con un tripudio di coriandoli d’argento sparati da sotto il palco.

E’ stata la degna conclusione di una nove giorni di grande soddisfazione per gli organizzatori (Sgp di Stefano Pellicciardi), sul palco insieme al sindaco Gianluca Galimberti, all’assessore al Commercio Barbara Manfredini, all’assessore regionale Paola Magoni, al consigliere regionale Marcello Ventura, tra gli altri.

Vertiginosi i numeri delle presenze stimate per questa edizione, 450 mila nei nove giorni di festa, un’edizione salutata dal bel tempo in tutte le quattro giornate dei weekend. Oltre 300 eventi, 900 camper e 500 pullman: sono solo alcuni dei numeri che rendono questa edizione un vero record. Grande successo, una città invasa da visitatori provenienti da nord a sud, dalla Liguria alla Basilicata passando per le Marche.

La festa del torrone non è solo gusto ma anche tradizione e cultura grazie al ricco calendario di eventi con un’importante ricaduta economica.

“Un grandissimo successo – dice il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti – E colpisce il fatto che ogni anno la Festa del Torrone è in crescita ed è in crescita insieme ad altri eventi, come l’ultima festa del salame e molti altri, assolutamente di successo. Questo significa che è Cremona attrattiva e forte. C’è tantissimo lavoro dietro alla Festa del Torrone di tutto un sistema unito e coeso: grazie a tutte le persone e le realtà, e sono davvero tante, che hanno lavorato con passione e grandissima competenza. Ci sono, continuo a sottolinearlo, imprenditori, lavoratori e aziende, da quelle più grandi a quelli più piccoli, imprese e artigiani. Del territorio e da tutto il paese. Questa è la loro festa ed è la festa della bellezza di una città che attira sempre più persone, è la bellezza di una città sempre più consapevole della sua forza”.

“Una manifestazione di richiamo nazionale che è riuscita negli anni a confermare la sua unicità e importanza – spiega Stefano Pelliciardi, di SGP Grandi Eventi organizzatore della festa – un vero appuntamento imperdibile. Un’edizione ricca dal punto di vista quantitativo ma anche e soprattutto qualitativo che ha visto la partecipazione di grandi del settore come Simone Rugiati, Chiara Maci, ristoranti stellati come il Pescatore di Canneto sull’Oglio e Da Vittorio di Brusaporto, ma anche Edoardo Raspelli e Paolo Massobrio senza dimenticare Michele Zocca in arte Michelangelo produttore, compositore, autore, polistrumentista e ingegnere del suono.

“I numeri di questa manifestazione continuano a crescere, dagli stand espositivi che sono arrivati a 100, al calendario di eventi in versione extralarge con oltre 300 appuntamenti dislocati per la città. Una squadra che funziona grazie alla stretta collaborazione con Regione Lombardia, il Comune di Cremona e tutta l’amministrazione, Camera di Commercio, associazioni di categoria e imprese del territorio che hanno resa questa edizione 2023 un vero successo con una stima di visitatori che ha quasi raggiunto le 500mila persone nei 9 giorni”.

Tante altre sono state le attrazioni di questa ultima giornata, dalle degustazioni di torrone e vini pregiati a cura di Paolo Massobrio nel Palatorrone di piazza Roma, all’esibizione di Teatrodanza di Paola e Silvia Posa, e a quella della cantante jazz Giulia Tosoni.

In mattinata erano stati assegnati due premi ad altrettante associazioni, in Sala Quadri del Palazzo del Comune. Il Premio Volontariato è andato alla GO-ON, che fornisce il suo supporto nel ricercare nuovi stimoli e obiettivi alle persone colpite da patologie acquisite. Il Premio Eccellenza è stato consegnato all’Associazione Giorgio Conti, che dà assistenza morale e materiale alle famiglie dei bambini con malattie gravi. gbiagi

