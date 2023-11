Si rivede Antov, già a Cremona dopo gli impegni con la nazionale bulgara. Torna in campo anche Felix Afena-Gyan, che sta lavorando a parte per recuperare dall’infortunio al piede sinistro. Nei prossimi giorni torneranno a disposizione anche Lochoshvili e Pickel, oltre a Jungdal ultimo a rientrare dato l’impegno di lunedì con l’Under21 danese.

La Cremonese è ripartita in vista della ripresa del campionato di Serie B: alle porta il match di sabato allo Zini contro il Lecco. Una partita che vivrà un prologo di grande rilievo. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Onu il 25 novembre, la Lega B insieme all’Us Cremonese parleranno allo Zini delle iniziative che il campionato della Serie BKT riserverà per il 14° turno, fra cui l’utilizzo del pallone rosso per sensibilizzare verso un crimine sempre più attuale.

Prima della gara Cremonese-Lecco, nella sala stampa dello stadio, interverranno il presidente della Lega B Mauro Balata, della Cremonese Francesco Dini e il sottosegretario allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Lara Magoni. In rappresentanza dell’Organismo Congressuale Forense, parteciperà all’evento l’avvocato Laura Massaro, responsabile della Commissione “Uguaglianza e Pari Opportunità”.

