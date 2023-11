Ginnastica, Raffaeli “Darò tutto per arrivare pronta a Parigi”

MILANO (ITALPRESS) – “Il 2023 è stato un anno molto intenso, diverso perché il pass Olimpico lo avevo già preso l’anno scorso, è stato un anno di perfezionamento e sperimentazione, ho provato a fare cose nuove, penso che mi sia servito, ho imparato anche a cavarmela un po’ da sola, a capirmi meglio”. Lo ha dichiarato Sofia Raffaeli, individualista della Nazionale di ginnastica ritmica a margine della presentazione del progetto ideato da Allianz “Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo”. “Le aspettative per Parigi? Si va a ogni gara per vincere, l’obiettivo è sempre quello. Cercherò di dare il massimo negli allenamenti per poter arrivare pronta alle Olimpiadi”, ha aggiunto Raffaeli.

© Riproduzione riservata