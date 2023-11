Ponte sullo Stretto, Salvini “Occasione storica”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Mi sembra strano da ministro e da genitore che in due terre straordinarie che chiedono lavoro come la Calabria e la Sicilia ci siano persone che dicono di no a un’infrastruttura che darà decine di migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia. Risparmi inquinamento e tempo. È una struttura che si ripagherà nell’arco di pochi anni, visto quello che costa non avere la continuità territoriale e l’alta velocità”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, incontrando i giornalisti a Reggio Calabria. “Penso che per la Calabria, per la Sicilia e per l’Italia intera sia un’occasione storica”, ha aggiunto. Per Salvini “chi dice di no al ponte dice di no al lavoro, alla modernità”, ha affermato, spiegando che l’obiettivo è “aprire i cantieri, come promesso, nel 2024”.

