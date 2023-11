Bankitalia, Avallone “L’attività economia in Campania rallenta”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Nel primo semestre del 2023 assistiamo anche in Campania a un rallentamento dell’attività economica: le nostre stime ci dicono che l’economia in Campania è cresciuta dell’1,1% rispetto al corrispondente periodo del 2022, in linea con la crescita che c’è stata in media in Italia dell’1,2%”. A dirlo è Marina Avallone, direttore della sede di Napoli della Banca d’Italia, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione dell’aggiornamento congiunturale su “L’economia della Campania”.

