ROMA (ITALPRESS) – Per la rubrica “Il Pallone Racconta”, l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, analizza la qualificazione degli azzurri di Luciano Spalletti a Euro2024. La Nazionale ha staccato il pass per la kermesse continentale in programma in Germania, grazie allo 0-0 di Leverkusen contro l’Ucraina.

